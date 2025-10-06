Dos choques en 15 minutos: uno terminó con un conductor alcoholizado

La madrugada del domingo dejó una seguidilla de accidentes sobre la Ruta Provincial 7, en el sector conocido como el Picadero de Centenario. Con apenas 15 minutos de diferencia, se registraron dos siniestros viales que movilizaron a la Policía y personal de Tránsito de Villa Obrera.

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 5:40, cuando un Ford Focus III con cuatro jóvenes de Plottier a bordo volcó sobre la calzada. A pesar de la violencia del impacto, ninguno resultó herido.

Pero mientras los efectivos trabajaban en ese incidente, otro choque volvió a sacudir la zona. Un Fiat Cronos, conducido por un joven de 22 años y acompañado por una mujer de 28, embistió por detrás a un colectivo Mercedes Benz interno 333 de la empresa Pehuenche, que circulaba con sentido Neuquén–Centenario.

Afortunadamente, no hubo heridos, ni entre los ocupantes del auto ni entre el chofer del colectivo. Sin embargo, la situación cambió al conocerse el resultado del test de alcoholemia: El conductor del Cronos dio positivo, con 0,12 gramos de alcohol en sangre, motivo por el cual fue multado y se le retuvo la licencia de conducir. El chofer del colectivo, en tanto, no presentaba alcohol en sangre.

Ambos hechos ocurrieron en un tramo que, según fuentes policiales, registra un alto número de siniestros debido a la velocidad y la falta de precaución en horarios nocturnos. Los operativos de control continuarán en los próximos fines de semana, especialmente en la zona del Picadero, donde ya se han registrado múltiples accidentes similares.