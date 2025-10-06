Vive en Neuquén, viajaba a Trelew y chocó contra vacas sueltas en la Ruta 250

En la madrugada de este lunes, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo que une las localidades de Pomona y Lamarque, en la zona del Valle Medio. El Destacamento Vial de Pomona recibió el aviso por parte de un transeúnte, quien alertó sobre la presencia de un vehículo siniestrado en la calzada. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una colisión frontal entre un automóvil y cuatro animales vacunos sueltos.

El vehículo involucrado es un Fiat Strada de color rojo, conducido por un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 58 años, domiciliado en la ciudad de Neuquén. Según su testimonio, circulaba desde Neuquén hacia Trelew, cuando se encontró de manera repentina con los animales en la ruta, sin posibilidad de maniobra para evitar el impacto. Los vacunos, de aproximadamente 200 kilogramos cada uno, son dos ejemplares de pelaje pampa colorado, uno pampa negro y uno mestizo, todos sin identificación visible ni caravanas.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió importantes daños materiales en su parte delantera. El conductor manifestó dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó asistencia médica. Personal del hospital de Lamarque se presentó en ambulancia y procedió al traslado del damnificado para su atención y realización de estudios de rigor.

En el lugar trabajó personal de la Unidad 17° de Lamarque, que llevó adelante tareas de prevención, seguridad y desvío del tránsito vehicular mientras se efectuaban las diligencias correspondientes. También se dio intervención al Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, que realizó las pericias técnicas para determinar las circunstancias del hecho y documentar los daños sufridos por el vehículo.

Desde la policía se recordó que la tenencia responsable y la identificación de ganado son obligaciones legales que buscan prevenir siniestros viales y proteger tanto a conductores como a terceros. Se espera que el caso derive en actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.

