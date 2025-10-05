Conicet en vivo: la Patagonia se conecta con los dinosaurios

La Patagonia vuelve a convertirse en el epicentro de la paleontología argentina con el streaming del Conicet de la campaña “Expedición Cretácica I”. La iniciativa permitirá seguir en vivo cómo un equipo de 20 investigadores trabaja a diario en la búsqueda, identificación y clasificación de fósiles a 30 kilómetros de General Roca, en Río Negro, un sitio clave para entender la vida antes de la extinción de los dinosaurios.

Durante cinco días, los espectadores podrán observar de cerca cada paso del trabajo de campo: desde las excavaciones hasta la recuperación de restos del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio hallado en la zona, así como fósiles de mamíferos, serpientes, lagartos y nidadas que aportan datos únicos sobre la fauna del Cretácico tardío. Este yacimiento, considerado uno de los más completos de Sudamérica, se convierte nuevamente en una ventana al pasado.

La transmisión se organiza con varias cámaras en el lugar, entrevistas y charlas nocturnas que mostrarán tanto la rutina del campamento como la parte científica de la clasificación de fósiles. El público podrá seguir las emisiones de lunes a viernes, de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30, a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev y en Instagram @paleocueva.lacev, experimentando un viaje en el tiempo desde cualquier rincón del país.

La expedición cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la National Geographic Society, la Fundación Félix de Azara y la Secretaría de Cultura de Río Negro, consolidando un equipo científico encabezado por Federico Agnolín y acompañado por especialistas como Matías Motta, Sebastián Rozadilla y Mauro Aranciaga, junto a jóvenes investigadores del LACEV-CONICET.

Esta iniciativa refuerza la posición de la Patagonia y del Alto Valle rionegrino como referentes internacionales en paleontología. Con “Cretácica I”, el Conicet busca repetir el fenómeno del streaming científico que en 2024 alcanzó récords de audiencia con el “Talud Continental IV”, combinando ciencia, tecnología y comunicación para acercar a toda la sociedad la riqueza fósil de la región.