Atacó a su vecina “por ser judía” y su mamá lo mudó para protegerlo

El vecino de la influencer Michelle Schmukler, quien denunció que sufrió un ataque antisemita por “ser judía” cuando se encontraba junto con su bebé en su casa en el barrio porteño de Palermo, fue trasladado por su mamá a otro domicilio para “evitar más problemas” y, además, hubo un cambio de fiscal.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, luego de las diligencias realizadas este domingo, la causa paso a la Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N°13, a cargo de la Dra. Paluch.

A su vez, se informó que los padres del acusado lo trasladaron en la noche del domingo a otro domicilio para evitar más problemas.

“El jefe de la Policía nos pidió perdón y ya están trabajando junto con el presidente Javier Milei”, contó la influencer ante la prensa.

Schmukler denunció la agresión en la comisaría y relató el calvario vivido en sus redes sociales, por lo que, de inmediato, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se expresó sobre el hecho.

“Estamos muy angustiados”, expuso la mujer y confirmó que en las próximas horas van a ir a la fiscalía para declarar de nuevo.

Actualmente la víctima y su familia poseen botón antipánico y custodia policial en la puerta del edificio para evitar que el agresor regrese, pero el esposo de Schmukler manifestó que siguen con miedo: “Tenemos que ver por la perilla que él no esté detrás de la puerta”.

La mujer había denunciado que este fin de semana un vecino de su edificio la agredió a ella y a su bebé de ocho meses, no solo con insultos, sino arrojándoles un objeto de metal desde su ventana.

Según el relato de Schmukler, el ataque ocurrió el sábado al mediodía mientras jugaba con su bebé en el patio de su casa y, de repente, escuchó que un vecino le gritaba repetidamente “judía, judía, judía”.

“En medio del shock”, contó la influencer, miró y la persona le dijo: “Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”. Inmediatamente después de proferir el insulto, el hombre le arrojó un fierro por la ventana, que por fortuna no llegó a impactarlos.