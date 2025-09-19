El Paso Internacional Cardenal Samoré operará de forma permanente las 24 horas del día gracias a la modernización del complejo fronterizo ubicado en Pajaritos, comuna de Puyehue, en el lado chileno. Así lo confirmó el cónsul de Chile en Bariloche, Javier Matta Manzano, quien detalló que esta iniciativa busca reforzar la conectividad entre ambos países y agilizar el tránsito de personas y mercancías.

Se trata de un proyecto de gran envergadura que beneficiará tanto a turistas como a residentes, y que posiciona al paso fronterizo como un eje clave para la integración binacional. La licitación del nuevo complejo chileno se encuentra en su etapa final y contempla una infraestructura moderna que permitirá atención continua al flujo vehicular y peatonal.

“La atención 24/7 se aplicará de manera progresiva, a medida que se habiliten distintas fases de la obra. Si bien la conclusión total del complejo está prevista para el año 2030, algunos servicios comenzarán a operar antes”, explicó el diplomático.

Además, Matta Manzano destacó que el funcionamiento permanente será fruto del trabajo coordinado entre los equipos de Argentina y Chile. “Esta medida reforzará la conectividad entre ambas naciones y facilitará el tránsito turístico, comercial y de abastecimiento regional”, afirmó.

El Paso Cardenal Samoré es uno de los corredores más importantes de la cordillera de los Andes. Une a Bariloche y Villa La Angostura con la Región de Los Lagos en Chile, y cumple un rol vital para el abastecimiento de zonas australes como Magallanes y Tierra del Fuego.

El cónsul también puso en valor el papel de la Ruta Nacional 40 como complemento esencial en esta red de conectividad. “La infraestructura vial y fronteriza no solo sostiene la actividad turística, sino que es fundamental para el comercio y para la vida cotidiana de miles de personas”, agregó.

