Marixa Balli no aguantó y lloró en Masterchef: Ángel de Brito filtró la razón

Las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no llegaron a la pantalla, pero ya empezaron a generar repercusiones. A menos de una semana de haber comenzado el rodaje, trascendió que Marixa Balli habría protagonizado el primer momento de tensión del ciclo. Según contó Ángel de Brito, la bailarina se fue del estudio entre lágrimas y que otra participante también vivió un momento delicado.

“El viernes, en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, reveló el conductor en LAM, anticipando lo que podría convertirse en uno de los episodios más comentados de las primeras emisiones. El periodista también amplió la información desde su cuenta de X (ex Twitter): “Hubo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”.

Fiel a su estilo, De Brito no tardó en buscar la versión de la protagonista. Horas después de que la noticia se viralizara, habló directamente con Marixa Balli, quien intentó bajarle el tono al rumor. “Me dice que no lloró, que alguien entendió mal, se ve”, se retractó el periodista, aunque la frase dejó abierta la duda. Es que no se sabe si intentaron escaparle a la repercusión de la primera polémica para no adelantar nada, o si en verdad el hecho fue menor.

Lo cierto es que la artista es una de las figuras que más expectativa genera en esta nueva edición del certamen culinario. Su fuerte personalidad, su carisma y su historia en la televisión la posicionan como una de las participantes que promete tanto humor como momentos de tensión. Y, según trascendió, este episodio podría verse en los primeros programas.

Vale recordar que MasterChef Celebrity estrenará el 14 de octubre, nuevamente con Wanda Nara como conductora y el trío de jurados integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. A lo largo de las grabaciones, suelen repetirse los cruces entre los concursantes y los chefs, que no dudan en ser exigentes con las celebridades.

En paralelo, Ángel de Brito también dio detalles sobre otro incidente que involucró a Eugenia Tobal, una de las concursantes de perfil más bajo del reality. “Se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando, no pasó nada grave”, explicó el conductor, aclarando que la actriz ya se encuentra en buen estado y continuará en competencia.