Corroza y Ousset: “Defender Neuquén es cuidar nuestros recursos”

Los candidatos a senadores por La Neuquinidad, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, realizaron una recorrida por los parques industriales de Neuquén y Centenario, donde dialogaron con empresarios y trabajadores sobre las propuestas que impulsarán en el Congreso Nacional. Entre los ejes principales destacaron la defensa de las empresas neuquinas, del empleo local y la importancia de fortalecer el Compre Neuquino.

Durante los encuentros, los referentes del espacio subrayaron que “están en juego muchas cosas que tienen que ver con nuestros recursos, nuestra autonomía y nuestra independencia”. Corroza enfatizó que Neuquén debe decidir su propio camino: “No quiero que desde Buenos Aires nos digan qué hacer ni que vengan por el trabajo de los neuquinos”, expresó al remarcar la necesidad de representación federal en el Congreso.

Corroza sostuvo que los próximos comicios del 26 de octubre serán “una elección clave”, dado que el nuevo Congreso deberá debatir temas que impactarán en las empresas de Vaca Muerta, especialmente las vinculadas al petróleo y al gas. En ese sentido, afirmó que la prioridad de La Neuquinidad será defender los recursos naturales y garantizar que su explotación beneficie directamente a la provincia.

Por su parte, Ousset destacó el papel de las empresas neuquinas en el entramado industrial de Vaca Muerta y valoró la articulación público-privada impulsada por el gobierno provincial. Subrayó el apoyo al plan de becas y al programa Emplea Neuquén, señalando que “la generación de trabajo y la formación son pilares del desarrollo integral de la provincia”.

El candidato también hizo hincapié en la necesidad de revisar el esquema de coparticipación federal, recordando que Neuquén recibe apenas 51 pesos de cada 100 que aporta en impuestos nacionales. “El 4% del Producto Bruto Interno se genera aquí y solo nos vuelve el 1,72%. Esa debe ser nuestra bandera de lucha”, afirmó al sostener que los recursos deben redistribuirse con mayor equidad fiscal.

En su recorrido, visitaron la empresa BM Inspecciones, del Grupo BM, junto a sus directivos Cristian Bergese y Ariel Malatesta, quienes destacaron el compromiso de los candidatos con el sector productivo. Ousset cerró la jornada señalando que “defender Neuquén no es una cuestión partidaria, sino generacional”, y reafirmó que seguirán recorriendo cada empresa neuquina para poner en valor el trabajo local y la autonomía provincial.