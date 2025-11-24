Un hecho de violencia urbana se registró en la mañana de este domingo en Regina, cuando una discusión en la vía pública derivó en una pelea que dejó a un joven herido con un arma blanca de tipo punzante. El episodio ocurrió sobre calle Antártida, a pocos metros de su intersección con calle Mitre, y motivó la intervención inmediata de la policía y del personal de salud.

El conflicto se originó en la vereda de una vivienda ubicada en Antártida al 18, donde dos hombres comenzaron una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico. En medio del forcejeo, uno de ellos atacó al otro utilizando un destornillador y le provocó una herida en el sector izquierdo del torso.

La víctima, un joven de aproximadamente 21 años, recibió el impacto en la zona pectoral superior, por encima de la tetilla. Tras el aviso a las autoridades, una ambulancia lo trasladó al hospital de Regina, donde fue atendido de urgencia. Fuentes médicas señalaron que, si bien la lesión generó preocupación inicial por la zona afectada, no presentó gran profundidad. El paciente permanece en estado estable y bajo observación, mientras se le realizan estudios para descartar complicaciones internas.

Desde la fuerza policial se indicó que el joven herido sería conocido en el ambiente delictivo, aunque las circunstancias que desencadenaron la agresión aún están bajo investigación. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los motivos de la violenta pelea ocurrida en plena vía pública.

