“Pepé” Ousset destacó la cadena de valor neuquina en el desarrollo de Vaca Muerta

El candidato a senador Juan Luis “Pepé” Ousset visitó, ayer, las instalaciones de Filo Hua Hum (Filo HH), una empresa de servicios petroleros con sede en Neuquén capital, reafirmando su compromiso con la mano de obra local, la prioridad a las empresas neuquinas y la gestión sustentable del recurso, como ejes del crecimiento provincial.

El candidato de La Neuquinidad fue recibido por directivos y trabajadores de Filo HH, quienes le brindaron un panorama de las operaciones de la empresa, su tecnología y su papel clave como eslabón en la cadena de valor de la industria de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Durante la recorrida, Ousset destacó la necesidad de defender y potenciar el modelo de desarrollo que privilegia a los actores locales.

“Filo Hua Hum es un claro ejemplo del esfuerzo, la inversión y la calidad de la mano de obra neuquina”, afirmó Ousset. “Nuestro compromiso es dar prioridad a las empresas neuquinas para que sean ellas las principales beneficiarias del boom de Vaca Muerta. El empleo que se genera debe ser para nuestros vecinos, y el valor agregado debe quedar en nuestra provincia”, afirmó.

Ousset subrayó que su plataforma de gestión prioriza tres pilares fundamentales para el sector energético:

Mano de obra local: Garantizar la capacitación y la inserción laboral de los neuquinos en puestos de alta calificación que demanda la industria. Prioridad a proveedores locales: Fortalecer la Ley de Compre Neuquino para que las empresas de servicios como Filo HH sigan creciendo, invirtiendo y generando riqueza en la provincia. Cuidado del recurso: Subrayó la necesidad de mantener una gestión responsable y sustentable de los recursos hidrocarburíferos y del agua, asegurando que el desarrollo de Vaca Muerta se realice en un marco de respeto al ambiente y a la calidad de vida de las comunidades.

Un modelo que defiende el valor neuquino

“Tal como lo hemos defendido en nuestra gestión, la clave está en el modelo de articulación público-privado que fomenta la inversión, la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, defiende el sistema de valores neuquino”, concluyó Ousset. “Vamos a seguir impulsando acciones concretas para que la riqueza del subsuelo se traduzca en bienestar y oportunidades para todos los neuquinos”, concluyó.