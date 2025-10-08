CALF anunció cortes de luz programados para este miércoles y jueves

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó que durante esta semana se realizarán nuevos cortes programados de suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, remodelación de instalaciones y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Miércoles 8 de octubre

Durante la jornada del miércoles, los cortes afectarán las siguientes zonas y horarios:

De 9 a 12: en el sector aledaño a Lago Falkner y Figueroa, debido a trabajos de mantenimiento en el recinto y en la subestación transformadora de la zona.

De 14:30 a 17:30: en el barrio Costa Azul, donde se realizarán tareas de remodelación en las instalaciones de baja tensión.

De 15 a 17:30: en la zona comprendida entre Aconcagua, Ignacio Rivas/Domene y Bosch, también por trabajos de remodelación en las instalaciones de baja tensión.

Jueves 9 de octubre

Para el jueves está previsto un corte de mayor duración:

De 7:30 a 12:30: en la Isla 132, autorizado por el órgano de control municipal. El corte permitirá avanzar con la remodelación del alimentador de media tensión y la colocación de un sistema de protección inteligente con telecomando.

Desde CALF recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios señalados, y destacan que estos trabajos son fundamentales para garantizar un mejor servicio eléctrico en los sectores afectados.

