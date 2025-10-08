La reciente lesión de Elías Torres en el empate 0-0 contra Independiente Rivadavia del lunes abrió la chance para que Racing pueda incorporar un delantero en su reemplazo. Los buscados por Gustavo Costas son cuatro: Milton Giménez, Enzo Copetti, Ronaldo Martínez y Alexis Cuello. No obstante, los primeros dos serían difíciles de cerrar.

Si la Academia logra cerrar la incorporación antes del inicio de la próxima fecha, el refuerzo podrá ser incluido en la lista para la Copa Libertadores, ya que los equipos tienen permitido tres cupos antes de las semifinales. Eso sí, deberá ser un jugador que provenga de la liga local. El principal deseo del entrenador era Giménez, junto con Sebastián Villa, dos que ya buscó en el anterior mercado, pero desde la CD racinguista saben que ninguno de los dos clubes está dispuesto a negociar a estos futbolistas.

Según la normativa vigente, un club tiene la posibilidad de reemplazar a un jugador con una lesión que lo deje fuera de las canchas por más de cuatro meses, siempre que no se haya superado el 70% del torneo disputado. Este límite se alcanzó en la fecha 11, y a pesar de versiones que circulaban de una habilitación, Racing finalmente podrá hacer uso de esta opción solamente para el certamen continental.

En cuanto al cupo de extranjeros, la Academia cuenta actualmente con cinco: Duvan Vergara, Richard Sánchez, Gastón Martirena, Adrián Balboa y Martín Barrios, por lo que aún tiene margen para sumar a un sexto extranjero. No obstante, sólo cinco pueden estar en la planilla de cada partido y uno deberá quedar afuera.

Las opciones que maneja Racing

Ante esta situación, la predilección de Costas es por Giménez, pero sabiendo de la poca probabilidad de incorporarlo desde Bocalas alternativas se reducen a Ronaldo Martínez, el goleador de Platense y el actual Torneo Clausura, Copetti, un viejo conocido por la Academia que hoy es suplente en Rosario Central, y Cuello, el atacante de San Lorenzo.

Todavía no hay negociaciones formales con ninguno de los citados, pero la dirigencia de Racing tiene en mente acelerar las gestiones para incorporar un atacante que aporte profundidad, teniendo en cuenta también que Adrián Martínez, figura y goleador, del equipo, está apercibido y de recibir una amarilla podría perderse la revancha ante Flamengo.