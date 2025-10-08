La China Suárez dejó solos a sus hijos para irse a España con Mauro Icardi: el polémico motivo

El escándalo no da tregua alrededor de la China Suárez. Cuando parecía que su vínculo con Mauro Icardi había encontrado cierta calma, y la polémica con la tenencia de sus hijos también, estalló un nuevo problema. Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), los hijos menores de la actriz y Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio, habrían quedado en Turquía sin la presencia de ninguno de sus padres, mientras la artista viajó a España para reencontrarse con el futbolista.

“Nos confirman que los nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado. Estuvieron unos días con el papá y después viajaron a ver a Eugenia”, contó Varela en pleno aire. Sin embargo, lo que más sorprendió al panel llegó enseguida: “Lo que me dicen es que, si ella está en Madrid con su novio, Mauro Icardi, los chicos habrían quedado al cuidado de la empleada porque me aseguran que, en este caso, la mamá de la China no viajó”.

La información cayó como una bomba y abrió un nuevo debate sobre la vida familiar de la actriz, que por estas horas se encuentra disfrutando de unos días en Europa junto al delantero del Galatasaray. En el piso del programa, la reacción fue inmediata. “Qué difícil todo esto, ¿no? Después queremos que traten de llevarse bien, pero cada uno hace lo que puede”, reflexionaron los panelistas, sin ocultar su sorpresa, ya que luchó por llevarse a sus hijos y ahora los habría dejado con una niñera.

Aunque hasta el momento la China Suárez no se refirió públicamente al tema, la versión dejó a la vista las tensiones que todavía existen en la relación con Benjamín Vicuña. Según explicaron en el ciclo, el actor chileno habría preferido mantener el asunto en silencio para proteger a sus hijos y evitar que la polémica se agrande.

Por lo pronto, desde el entorno de la actriz aseguran que su viaje a Madrid responde a compromisos laborales y que no fue una escapada romántica, aunque las imágenes junto a Icardi en distintos eventos volvieron a alimentar las versiones de un nuevo acercamiento.