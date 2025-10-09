Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del viernes en Neuquén

Este viernes, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el domingo, la Municipalidad de Neuquén no atenderá al público, pero mantendrá todos los servicios de urgencia.

La recolección de residuos domiciliarios será normal como así también funcionarán los centros de transferencia.

Los cementerios Central y El Progreso estarán abiertos de 9 a 19; en tanto, el transporte público tendrá la frecuencia de un domingo o feriado.

La Línea 147, servicio de atención ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, funcionará este viernes de 8 a 15 para hacer consultas sobre servicios públicos y problemas de la ciudad.

La línea 103 de Protección Civil estará abierta ante emergencias las 24 horas.

Las oficinas de Turismo, ubicadas en el centro de la ciudad y en la ETON, estarán abiertas de 8 a 20, la del primer puente de 8 a 19 y en el mismo horario la que se encuentra en el balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande).

La Subsecretaría de las Mujeres mantendrá activa la guardia de 9 a 15. El número telefónico del Área Legal es 299 5940203 y el del Área Psicosocial 2995940202.

Cabe señalar que el estacionamiento medido (SAEM) no funcionará.