14 autos secuestrados en Neuquén por operar con apps de transporte ilegales

La Municipalidad de Neuquén intensificó los controles sobre vehículos que operan mediante aplicaciones de transporte no autorizadas, dando como resultado el secuestro de 14 autos en operativos sorpresivos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Según explicó Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, los controles se realizan en conjunto con la Dirección de Tránsito y buscan fiscalizar que los vehículos cumplan con la normativa vigente. “Cualquier persona que ejerza la actividad con una empresa no inscripta en la ciudad tendrá su vehículo retenido por la autoridad de aplicación”, advirtió.

Los vehículos incautados fueron trasladados a la ETON y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas, que aplicará sanciones económicas que rondan los 600 mil pesos, además de otras medidas que determine el tribunal.

Espinosa remarcó que hasta el momento solo una empresa se encuentra en proceso de habilitación como red de transporte por aplicaciones, y que ninguna otra plataforma está autorizada a operar en Neuquén. “No vamos a permitir que funcionen aplicaciones de intermediación de transporte sin habilitación”, subrayó.

La medida busca garantizar seguridad para los pasajeros y la legalidad en el servicio de transporte privado, tras la reciente reglamentación de la ordenanza que regula estas actividades en la ciudad.