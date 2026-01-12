Prefectura Naval halló el cuerpo de Pablo Alejandro Morell Corrales, el turista de 55 años oriundo de Villa Gesell que había desaparecido el 1 de enero tras salir a remar en un kayak. La embarcación había sido encontrada a la deriva días atrás, pero el cadáver apareció recién ahora, flotando en la zona de Alpat, frente a vecinos que disfrutaban la tarde de calor.

La historia comenzó en Año Nuevo, cuando Morell Corrales alquiló un kayak y se lanzó al mar desde el puerto de San Antonio Este. Nunca regresó. La primera en notar su ausencia fue la propietaria del departamento donde se hospedaba, quien al ingresar encontró todas sus pertenencias intactas. La alarma se encendió de inmediato y la Subcomisaría 62° inició el protocolo de búsqueda.

Durante las primeras horas, nadie sabía hacia dónde había ido el visitante. La.pista surgió de un taxista que aseguró haberlo llevado hasta la playa Las Conchillas, cerca del refugio del Club Pescadores. Ese testimonio permitió desplegar un operativo de rastrillaje por tierra y mar, acompañado por la difusión de su rostro y características físicas. Sin embargo, los días pasaban y el operativo no daba resultados.

El domingo pasado, Prefectura encontró el kayak abandonado, flotando sin rumbo. Junto a la embarcación apareció una mochila con bebidas alcohólicas, lo que sumó interrogantes al caso y alimentó la incertidumbre. El hallazgo reforzó la hipótesis de un accidente en el mar, pero la ausencia del cuerpo mantenía la tensión.

Finalmente, este sábado la Prefectura Naval localizó el cadáver en inmediaciones del muelle de Alpat, un sector de playa conocido por los lugareños. La escena fue impactante: mientras familias disfrutaban la tarde, los efectivos trasladaron el cuerpo hasta la costa. La Policía y la Fiscalía intervinieron de inmediato, convocando al Gabinete de Criminalística para realizar las primeras pericias.

Confirmación y conmoció

El cuerpo fue trasladado al hospital local, donde se realizaron los exámenes de rigor. Posteriormente, la familia confirmó la identidad de la víctima.