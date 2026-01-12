Un adolescente de 15 años fue encontrado muerto en una vivienda familiar del balneario Playas Doradas, a pocos kilómetros de Sierra Grande, generando profunda conmoción entre vecinos y visitantes. El hallazgo se produjo en la mañana del domingo, cuando el padre del joven lo descubrió en el domicilio donde la familia había llegado recientemente de vacaciones.

La causa quedó bajo investigación de la fiscal en turno de Viedma, Yanina Estela Passarelli, quien dispuso la calificación inicial de “muerte dudosa”. De inmediato se activó el protocolo de investigación, con intervención de la Subcomisaria 57 de Playas Doradas, a cargo del oficial principal Luis Álvarez, y del Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Las autoridades judiciales ordenaron preservar la escena y realizar pericias para relevar indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento. Entre las diligencias se incluyó la autopsia en Viedma y se tomó testimonios a personas cercanas. Fuentes oficiales remarcaron que, por disposición judicial, se mantiene reserva sobre los detalles del hecho mientras la investigación se encuentra en etapa inicial.

El trágico episodio generó consternación en la comunidad serrana y en quienes se encontraban disfrutando de la villa marítima. La Justicia coordinó las actuaciones para esclarecer los motivos del fallecimiento y determinar si existieron factores externos o situaciones particulares que derivaron en la muerte del joven.

Hasta el momento no trascendió la procedencia de la familia, mientras se aguarda el resultado de las pericias y la autopsia que permita avanzar en la investigación.