En el contexto de la emergencia ígnea que afecta a la Comarca Andina, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, se trasladó hasta la localidad de El Hoyo para coordinar acciones de apoyo junto a autoridades de Chubut. La reunión se realizó en la sede de la Secretaría de Turismo local, donde participaron el intendente anfitrión, César Salamín, y el ministro de Producción de la provincia, Juan Pavoni.

En el encuentro se compartieron datos técnicos sobre el despliegue de brigadistas, la logística de combate del fuego y el estado de situación de los focos activos que mantienen en vilo a la región. Asimismo, se evaluaron los daños ocasionados por los incendios forestales en Epuyén y El Hoyo, tanto en el ecosistema como en la infraestructura productiva y el bienestar de los vecinos.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar la asistencia a la población afectada y coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes permanecen en la zona. El intendente Cortés destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional y el compromiso de Bariloche en acompañar a las comunidades vecinas en momentos críticos. “La solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para enfrentar esta emergencia”, señaló tras el encuentro.

El ministro Pavoni subrayó que se continúa trabajando con brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de emergencia, mientras se mantiene la alerta por la persistencia de focos activos. La situación, aunque parcialmente contenida en algunos sectores, sigue siendo delicada y requiere máxima coordinación.

La reunión también incluyó un análisis de las necesidades logísticas para sostener el operativo, desde el abastecimiento de recursos hasta la asistencia directa a las familias evacuadas. En Epuyén, sectores como La Angostura y Coihue fueron desalojados preventivamente. Las autoridades remarcaron que la prioridad es proteger la vida de las personas y contener el avance del fuego, que ya consumió miles de hectáreas de bosque nativo y áreas productivas. En paralelo, la Justicia investiga el origen de los incendios y busca determinar responsabilidades.