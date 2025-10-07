Un joven bajo los efectos de las drogas incendió su casa en Centenario

Un joven provocó un incendio en una casa del barrio de la segunda meseta de Centenario luego de varios días de consumo de estupefacientes.

Ese estado le habría provocado alucinaciones, que derivaron en el siniestro que generó de manera intencional. Por fortuna ninguno de sus familiares se encontraban en la vivienda, y sólo hubo daños materiales.

Todo ocurrió en la noche del domingo 5, en la zona de las calles Caleta Olivia y Facundo Quiroga.

Alertados por los vecinos, efectivos de la Comisaría 52 acudieron rápidamente junto con una dotación de bomberos voluntarios.

El ingreso a la vivienda fue complicado por la gran cantidad de objetos acumulados en su interior. Solo el joven se encontraba dentro al momento en que comenzó el fuego.

Consumo problemático

La vivienda, de cinco ambientes, sufrió daños severos: tres de esos ambientes quedaron completamente destruidos por las llamas, que alcanzaron más de tres metros de altura antes de ser controladas. A pesar de la magnitud del siniestro, el joven no resultó herido. Personal del Hospital Natalio Burd llegó en ambulancia para asistirlo, pero él se negó a ser trasladado.

El incendio generó momentos de gran preocupación entre los vecinos, que temieron que el fuego se propagara a las casas linderas.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la Línea de atención telefónica en Salud Mental y Consumos Problemáticos (299-5358191) funciona las 24 horas, todos los días, para brindar contención gratuita y confidencial en situaciones de crisis o consumo. El servicio es atendido por profesionales de salud mental, psicólogos y trabajadores sociales de la Región Confluencia.