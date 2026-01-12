Una turista que recorría el sendero al Cajón del Azul, dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), encontró un bidón con combustible abandonado en pleno camino. El episodio ocurrió este domingo y fue denunciado en la Comisaría 12 de El Bolsón y generó bronca e indignación entre los pobladores. La mujer explicó: “encontramos con mi pareja un bidón de nafta escondido en camino al Cajón del Azul (zona del incendio). Estaba detrás de un árbol con baja visibilidad para los que caminamos por el sendero, a punto de explotar por el calor. Lo abrimos despacio para liberar gas”.

El hecho también provocó alarma en la comunidad de la Comarca Andina. La presencia del recipiente en un sector de alta circulación de visitantes se da en el peor contexto posible: la región atraviesa una emergencia ígnea, con prohibición absoluta de encender fuego bajo cualquier circunstancia.

Según el testimonio de la joven, el bidón estaba a la vista en un sendero cercano al Mirador de los Piches y representaba un riesgo concreto de explosión o inicio de un nuevo foco ígneo. El material fue expuesto públicamente para advertir sobre el peligro y exigir mayor control en las áreas naturales.

El hallazgo se produjo en plena emergencia ígnea en la Comarca Andina

El ANPRALE, uno de los circuitos más visitados de El Bolsón, ya había sido evacuado el verano pasado por los incendios forestales. La reiteración de situaciones de riesgo refuerza la necesidad de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las normas de seguridad ambiental.

Las autoridades locales señalaron que se investigará quién dejó el recipiente y con qué finalidad, mientras se mantiene el llamado a la comunidad para denunciar cualquier conducta que ponga en peligro la reserva.