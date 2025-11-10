A pocos días del inicio de la temporada de pesca deportiva en Neuquén, los controles ya dejaron un saldo significativo: 105 truchas decomisadas y 72 actas de infracción. Los operativos se realizaron durante el fin de semana en diferentes regiones de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y proteger los recursos naturales.

El trabajo fue coordinado entre agentes de la Dirección Provincial de Fauna y efectivos de la Policía Rural. Los controles se llevaron adelante por tierra, por agua y con el apoyo de drones, una herramienta que permite detectar infracciones en zonas de difícil acceso.

Entre las actas labradas, se destaca la de un guía de Río Negro que ejercía la actividad en territorio neuquino sin contar con la habilitación correspondiente.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, explicó que los controles “se realizan todos los fines de semana durante la temporada, en forma simultánea y en todo el territorio provincial”. Subrayó que el objetivo es “frenar la depredación y promover la pesca responsable”, especialmente de especies como la trucha arcoíris y la trucha marrón.

Inicio de temporada

La temporada 2025/2026 comenzó el 1 de noviembre y se extenderá durante los próximos meses, con gran expectativa entre pescadores locales y turistas. Neuquén es uno de los destinos más elegidos del país por la calidad de sus ambientes naturales y la variedad de especies.

Los permisos de pesca se pueden tramitar en línea a través de cazaypesca.neuquen.gob.ar, donde también está disponible el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico 2025-2026.

Las modalidades habilitadas incluyen spinning, mosca (fly casting) y trolling, cada una con su atractivo particular para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin dejar de lado el respeto por el entorno.