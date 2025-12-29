El Ministerio de Salud de Neuquén oficializó la designación de una nueva profesional médica para la Región Sanitaria de los Lagos del Sur, en el marco del fortalecimiento del Sistema Público Provincial de Salud (SPPS). La medida fue formalizada este lunes, mediante una resolución firmada por el ministro Martín Regueiro, que dispone la incorporación de la Dra. Yasmin Adela Nazar al Centro de Salud Villa Traful “Enfermera Olga Vivares”, establecimiento que depende operativamente del Hospital Villa La Angostura “Dr. Óscar Arraiz”.

La profesional ya se desempeñaba dentro del sistema público de salud como trabajadora eventual y fue seleccionada para ingresar a planta luego de superar un proceso de evaluación que incluyó el análisis de antecedentes laborales y académicos, además de una entrevista personal. Según lo establecido por la normativa vigente del Ministerio de Salud, la designación tendrá vigencia a partir de la toma de posesión del cargo, momento en el que se iniciará el correspondiente Período de Prueba.

Esta incorporación se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Presupuesto 3.481, que prioriza la cobertura de cargos vacantes destinados a funciones sanitarias específicas en hospitales y centros de salud esenciales del interior provincial.

Desde el Ministerio señalaron que la designación apunta a garantizar la continuidad y mejorar la atención primaria de la salud en Villa Traful, una localidad que registra crecimiento poblacional y alta demanda turística, factores que incrementan la necesidad de servicios sanitarios permanentes y de calidad.