La lluvia y el granizo que llegaron inesperadamente este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro provocaron graves daños en distintos espacios. Tanto en la Universidad de Flores (UFLO) de Cipolletti como en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) de Neuquén, los alumnos y docentes compartieron imágenes de las aulas y las salas inundadas por el fenómeno.

Desde la UNCo compartieron videos de las aulas inundadas, con agua cayendo y filtrándose por el techo, mientras los alumnos se encontraban en la institución cursando y realizando sus actividades académicas.

El agua llegó a inundar aulas y pasillos, cayendo con gran intensidad por el techo mientras en la ciudad impactaba un fuerte e inesperado granizo.

También desde la UFLO, en Cipolletti, compartieron imágenes de la universidad con charcos y filtraciones de agua. "El agua entro por la parte eléctrica. Los estudiantes estaban adentro de esa aula, no podían salir y se les estaban llenando de agua adentro", manifestó una alumna que se encontraba en ese momento en la sede.

A pesar de que el fenómeno tuvo una breve duración en ambas localidades, las consecuencias fueron suficientes para provocar daños. Por el momento no se sabe cómo seguirá la situación en las universidades, ya que el agua podría haber causado daños graves en las instalaciones.

Cómo sigue el clima

Tras la tormenta y el granizo de este lunes, el pronóstico anuncia que el martes seguirán las posibles tormentas sobre el Alto Valle, aunque se espera que las condiciones mejoren en la semana, la lluvia se aleje y aumente la temperatura.

Para el resto del día, el SMN informó que el sistema de tormentas continuará afectando a la región durante la tarde y parte de la noche, con probabilidad de lluvias intensas y acumulados de entre 30 y 50 milímetros.