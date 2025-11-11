El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expuso este martes ante la Legislatura de Neuquén los detalles de dos proyectos de ley enviados por el gobernador Rolando Figueroa. Ambos buscan autorizar nuevas operaciones de financiamiento internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por hasta 150 millones de dólares cada uno.

Koenig estuvo acompañado por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y la titular de la UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo) y secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.

El ministro destacó que Neuquén “no tiene precedentes en el país” en materia de acceso a financiamiento multilateral y aseguró que ambos créditos “forman parte de un plan integral de infraestructura”, enfocado exclusivamente en obras, no en gastos corrientes.

BID: desarrollo urbano y mejora del hábitat

Los 150 millones de dólares del BID se destinarán al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, que busca garantizar el acceso a infraestructura básica en distintas localidades de la provincia.

Entre los objetivos se incluyen:

Obras de infraestructura urbana y servicios básicos.

Creación y mejora de espacios públicos.

Equipamiento y movilidad sostenible.

Regularización dominial en barrios populares.

Capacitación y fortalecimiento de herramientas de planificación urbana.

Koenig señaló que el crecimiento demográfico impulsado por Vaca Muerta y el turismo “plantea nuevos desafíos urbanos que deben atenderse con equidad territorial y sostenibilidad”.

BIRF: infraestructura resiliente y desarrollo turístico

El segundo préstamo, con el BIRF, financiará el Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo (Fase 1).

Su propósito es diversificar la economía provincial a través del turismo, mejorando la conectividad y la infraestructura de destinos estratégicos. Las regiones priorizadas son Lagos del Sur, del Pehuén y Alto Neuquén.

“El turismo puede ser una alternativa económica sólida para el Neuquén pos Vaca Muerta”, explicó Koenig. “Una mejor conectividad permitirá que más localidades desarrollen su propio potencial turístico y generen empleo”.

Condiciones del financiamiento

Ambos créditos prevén:

Plazo total: hasta 32 años.

Período de gracia: hasta 7 años.

Tasa de interés: según las condiciones de los organismos multilaterales.

Koenig aseguró que el nuevo endeudamiento “es sostenible” y destacó que la provincia redujo su deuda heredada desde el inicio de la gestión de Figueroa.

Qué se busca lograr

Con estos programas, el gobierno provincial apunta a: