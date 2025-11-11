La dirección de Nivel Primario del Consejo Provincial de Educación (CPE) publicó el cronograma de preinscripción para niños y niñas de cinco años en adelante, aspirantes a ingresar a primer grado en el ciclo lectivo 2026.

La inscripción se realiza online accediendo a la página https://inscripciones.neuquen.edu.ar/. Allí se encuentra disponible el formulario, y pueden consultarse las prioridades, la guía para hacer la gestión y luego el seguimiento del trámite.

El registro se habilitó desde este lunes 10 al viernes 14 de noviembre, para estudiantes que ingresan por primera vez a la escuela primaria. Una vez finalizado este período los establecimientos confirmarán las vacantes de acuerdo con lo normado por Resolución 1725/14.

Aclararon que al momento de la preinscripción quien realice el registro deberá contar con una dirección de correo electrónico, foto o escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) -de ambos lados- del estudiante y la documentación complementaria según prioridad.

Desde el nivel habilitaron los siguientes números de WhatsApp para que las familias realicen consultas entre las 8 y las 15 horas: 2996224723 y 2996256909.

Orden de prioridades

Según lo establecido por Resolución 1725/14 el orden de prioridades para ingresantes a Nivel Primario es el siguiente:

Prioridad 1. Niñas y niños que vivan en el radio escolar, con discapacidad debidamente certificada por organismo público oficial.

Prioridad 2. Niñas y niños afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar (Ley 2.785 artículo 9).

Prioridad 3. Estudiantes con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

Prioridad 4. Estudiantes que vivan en el radio escolar.

Prioridad 5. Estudiantes por radio laboral de madre, padre o tutor.

Prioridad 6. Estudiantes fuera del radio escolar.

La información de los radios escolares y otra ampliada se encuentra disponible en la web de inscripciones.