Este martes 11 noviembre el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, tomó juramento a Leticia Esteves como nueva ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. En el acto también asumieron en la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y en la empresa NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet.

Los cambios en el gabinete provincial habían sido anunciados por Figueroa en octubre y corresponden a una segunda etapa de la gestión de gobierno provincial, donde se profundizarán diversas políticas públicas del modelo neuquino.

Tras la jura, que se desarrolló en el auditorio de Casa de Gobierno, el gobernador aseguró que junto a los nuevos funcionarios: “Vamos a fortalecer la gestión y a seguir potenciando el modelo neuquino, con una mirada integrada del turismo, el ambiente y nuestros recursos naturales”.

Esteves manifestó su agradecimiento al gobernador “quien ha decidido jerarquizar la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales a un ministerio. Eso habla de que sin duda el cuidado del ambiente y los recursos naturales son un eje fundamental y estratégico en una provincia donde la principal actividad económica que tenemos es una actividad extractiva, que requiere de un cuidado ambiental exhaustivo”.

Por otra parte, Salvatori sostuvo: “Neuquén es rica en un montón de aspectos, desde la minería, el recurso hídrico, el recurso geológico que tenemos de Vaca Muerta y el turismo en particular, así que es el momento para explotarlos, para cuidarlos y para darles el valor que tienen para el desarrollo de la comunidad en su conjunto”.

Por último, Fernández Capiet, quien dejó la conducción del ministerio de Turismo y ahora está al frente de la empresa estatal NeuquénTur, explicó que habrá continuidad en el trabajo de la gestión de gobierno que encabeza Figueroa.

Agregó que la promoción del turismo neuquino se aborda desde “tres bandas” y que esto incluye “a los actores privados de la actividad, con los prestadores, con hoteleros, con gastronómicos, con emprendedores, con pymes y también con las grandes empresas, con las transportadoras aéreas, con las transportadoras terrestres, con los grandes concesionarios”.

Otro eje está vinculado a los municipios “operativamente con los responsables de las áreas de turismo de cada uno de los municipios para poder mostrar sus productos, sus productores, sus atractivos, sus actividades, todos sus prestadores”. Por último, “una tercera área que tiene que ver con todo lo interno y la colaboración de las distintas áreas de gestión de gobierno para el turismo”, concluyó.