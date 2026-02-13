Una tarde que se volvió crítica

Un joven trabajador quedó atrapado en el interior de una tolva de acopio de materiales en una cantera ubicada en la zona de Villa Traful. El incidente se produjo en el sector de una máquina trituradora de grandes dimensiones, donde el material calcáreo cedió y lo dejó inmovilizado.

El alerta ingresó minutos después de las 18 a través del centro de salud local. A partir de ese momento se activó el protocolo de emergencia y comenzó un despliegue que concentró recursos humanos y técnicos en un escenario complejo.

Maniobras milimétricas en un entorno inestable

El operario permanecía consciente, pero atrapado bajo una importante cantidad de material. La prioridad fue evitar nuevos desprendimientos mientras se intentaba liberarlo sin agravar su estado.

Participaron efectivos de la Comisaría 51°, personal de Salud Pública, dotaciones de bomberos de Villa Traful y refuerzos llegados desde Villa La Angostura, además de integrantes de la Brigada de Manejo del Fuego. El trabajo se extendió durante cerca de tres horas y combinó maniobras manuales con procedimientos específicos para remover el material con precisión.

El terreno, el peso del calcáreo y las dimensiones de la maquinaria obligaron a avanzar con extremo cuidado. Cada movimiento debía calcularse para evitar que la situación se agravara.

El momento más esperado

Recién alrededor de las 21 lograron liberarlo. En el lugar lo estabilizaron y luego lo trasladaron de urgencia hacia Villa La Angostura para una evaluación médica integral.

El desenlace, después de horas de tensión, puso en evidencia la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas alejadas y de acceso limitado. La coordinación entre las fuerzas de seguridad, bomberos y personal sanitario resultó determinante para preservar la vida del trabajador en una situación que, por momentos, parecía no dar margen de error.