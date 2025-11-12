En el norte neuquino, precisamente en el paraje Aquihueco, una familia atraviesa días de angustia mientras busca desesperadamente a su perro, Ruso. Es un border collie color negro, de nueve meses, que desapareció hace más de dos semanas, dejando desolada a una familia que lo busca intensamente y que lo consideraba uno más de ellos.

Pero además de esto, Ruso guardaba la memoria de su dueño, don Lázaro Montesino, su fiel compañero que falleció recientemente. "Lo seguía a todos lados y dormía a sus pies, lo amaba, hablaba con él como si fuera una persona", relató la familia, que ahora busca desesperadamente al animal que desapareció de la noche a la mañana.

"Mi papá, antes de morir, lo único que preguntaba era si los perros habían comido", contaron.

Hace dos semanas, "al levantarse mi mamá vio que jugaba sola su hermana, India. Era muy regalón de toda la familia. Mi papá había querido un cachorro después de encontrar a su anterior perro ahorcado cerca de casa", relató Sergio, hijo de Lázaro.

Desde la muerte de Montesino, Ruso había sentido la pérdida de su dueño. Ahora la familia pide ayuda a la comunidad para encontrarlo. La búsqueda se ha extendido en la Zona Aquihuecó, Villa del Curi y Tricao Malal, en la provincia de Neuquén.

Como características indicaron que Ruso es negro con el pecho blanco y es muy cariñoso. El hijo de Lázaro incluso ha pedido que "si alguien lo compró solo avise, les devuelvo el dinero y se resuelve".

El regreso de la mascota de la familia sería un alivio y una alegría para ellos, ya que recientemente han sufrido la pérdida de su padre y Ruso, de alguna forma, evocaba su presencia.

Por cualquier información sobre Ruso, solicitan comunicarse con Sergio al: 2942564514.