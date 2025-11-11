La puerta de la clínica se abrió. Y lo que pasó después no lo escribió ningún guionista: lo grabó la vida. Miguel, vecino de Catriel, salía en silla de ruedas tras 82 días de internación por una neumonía que lo mantuvo peleando por su vida. Afuera, esperándolo como si el tiempo no existiera, estaba Simón, su perro, su hermano, su sombra.

Pero no fue un reencuentro cualquiera. Fue una escena que desbordó ternura, dolor acumulado y amor sin anestesia. Apenas lo vio, el perro corrió a su encuentro, saltó, movió la cola como si quisiera contarle todo lo que había callado. Miguel, con una sonrisa que mezclaba alivio y temblor, lo recibió como quien vuelve a respirar. Intentó levantarlo, pero no tenía fuerzas, lo que evidencia el estado de debilidad del hombre. De todas maneras una enfermera colaboró y lo colocó en la falda.

El momento fue capturado por Camila Tkaczuk, hija de Miguel, que publicó el video en TikTok con una frase que no necesita edición: “Hay reencuentros que sanan el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro”. En cuestión de horas, el clip se volvió viral. Y no era para menos.

Durante casi tres meses, Miguel peleó contra la enfermedad sin la presencia de Simón, quien desde 2014 lo acompaña cada día. La ausencia del perro fue uno de los golpes más duros de la internación. Pero la espera valió cada segundo.

A medida que el video se multiplicaba, las redes se llenaron de comentarios que no disimularon la emoción. “Si esto no es AMOR, ¿qué es?”, escribió una usuaria. “Me hicieron llorar”, confesó otra. “La felicidad de los dos por encontrarse, eso es amor del más puro”, coincidieron miles.

Pero detrás del abrazo hay algo más: una radiografía del vínculo humano-animal que no entra en ninguna estadística. En tiempos de adversidad, la compañía de una mascota puede ser el ancla emocional que sostiene. Y cuando ese lazo se reencuentra, no hay algoritmo que lo detenga.

Así, entre lágrimas digitales y abrazos reales, Miguel y Simón recordaron que hay amores que no se explican. Se viven. Se sufren. Y, a veces, se viralizan.