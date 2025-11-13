Un impresionante rescate tuvo lugar en la madrugada de este jueves en cercanía a Piedra del Águila, cuando dos personas y sus dos perritos fueron liberados tras protagonizar un vuelco en la ruta. El siniestro ocurrió alrededor de las 5, cuando el vehículo en el que viajaban los ocupantes terminó volcado y quedó en posición invertida. Ante la gravedad de la situación, el personal de Bomberos Voluntarios actuó rápidamente para rescatar a los ocupantes, quienes permanecían atrapados en el interior del rodado.

Los bomberos cuidaron de las mascotas

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron que las dos personas, un hombre y una mujer, presentaban heridas leves, pero se encontraban conscientes. Sin embargo, debido a la posición del vehículo, los rescatistas debieron utilizar herramientas hidráulicas para cortar la carrocería y así liberar a los ocupantes atrapados. El esfuerzo del personal permitió que ambos pudieran ser liberados con rapidez, y fueron inmediatamente trasladados en ambulancia al hospital local para su posterior evaluación y control.

Pero la operación no terminó allí, ya que en el vehículo también viajaban dos perritos que, al igual que sus dueños, necesitaban ser rescatados. Los bomberos procedieron con la asistencia de los animales, quienes afortunadamente no presentaban lesiones graves. Tras ser evaluados, los perritos fueron entregados a la Dirección de Bienestar Animal, que se encargó de resguardarlos y coordinar su cuidado hasta que los dueños se recuperen por completo.

Los perritos fueros asistidos por los bomberos mientras los rescataban del vehículo.

El rescate, que incluyó tanto a las personas como a los animales, fue un trabajo conjunto entre los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el personal de salud y la Dirección de Bienestar Animal, quienes aseguraron que tanto los ocupantes del vehículo como los perritos recibieran la atención adecuada.

El personal debió implementar el uso de herramientas hidráulicas para realizar el corte de la carrocería.

Afortunadamente, los dos ocupantes del vehículo están fuera de peligro, y tras ser evaluados en el hospital, se confirmó que sus heridas eran de carácter leve. En cuanto a los perritos, se encuentran bajo el cuidado de las autoridades correspondientes, que seguirán monitoreando su estado hasta su eventual reencuentro con los dueños.