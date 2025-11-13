Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, vuelve la feria “Mercado de Sabores" en el Mercado Concentrador, junto a los productores y operadores. Participarán más de 100 elaboradores de alimentos y bebidas de distintos puntos de la provincia.

Algunos de los alimentos y bebidas que se producen en Neuquén que estarán son el gin “Zorro Colorado” y la bodega “Puerta Oeste”, quienes cosecharon medallas de forma reciente.

“Zorro Colorado”

Es un gin neuquino que volvió a brillar en los Argentina Spirits Awards 2025, el certamen más importante de Latinoamérica, con la obtención de cuatro nuevas medallas. Su Gin Hibiscus y el Gin Reposado en Barrica de Roble Francés fueron distinguidos con medalla de oro, mientras que el vermut y el whisky recibieron medalla de bronce. En la edición 2024, la marca había sido elegida el Mejor Destilado del Año.

La destilería, fundada en 2020 por Daniel Casado cuenta con el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina que otorga el Ministerio de Turismo de la provincia.

“Puerta Oeste”

De Senillosa, recibió una medalla de oro por su Malbec 2022, en la 37° edición del concurso nacional de vinos “Cata San Juan”. El establecimiento vitivinícola, dirigido por Viviana Goldstein y Julio Penrós, se convirtió este año en el primer usuario-generador de la provincia. Esto significa que, a partir de los 19 paneles solares con los que operan para abastecer su bodega, también podrán inyectar la energía extra a la red, para otros usuarios. La bodega también se transformó en una alternativa para los turistas que visitan Senillosa y quieren conocer la ruta del vino de la provincia.

Cuándo, dónde y las propuestas

Los consumidores del Alto Valle podrán acercarse “Mercado de Sabores” este fin de semana, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita, para conocer estas marcas y muchas más.

El evento se realiza por segundo año consecutivo en el Mercado Concentrador en el kilómetro 5 de la Ruta 7. Los consumidores podrán conseguir una gran variedad de frutas, verduras, alimentos elaborados y bebidas de origen neuquino. La actividad es organizada por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria-, con el apoyo de los municipios de Centenario y de Neuquén capital.

Entre las naves I y II se ubicarán alrededor de 100 stands con elaboradores de alimentos y bebidas de las distintas localidades de la provincia. Allí los visitantes podrán degustar y adquirir miel, productos a base de piñón, truchas, aceite de oliva, quesos, chacinados y embutidos, hongos comestibles, almendras y nueces, alfajores, granolas y garrapiñadas, productos panificados, carnes, frutillas, frambuesas y moras, entre otros.

La feria también es un paseo ideal para toda la familia ya que ofrecerá espectáculos culturales, un espacio de juegos para los más chicos, charlas, sorteos y un patio de comidas.