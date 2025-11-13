Tras el fuerte temporal de agua y granizo que afectó las chacras del Alto Valle, dos representantes rionegrinos en el Congreso Nacional presentaron proyectos para declarar la emergencia productiva en la región. La senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y el diputado nacional y senador electo Martín Soria impulsaron iniciativas que apuntan a brindar asistencia urgente a productores frutícolas de Río Negro.

Silva presentó un proyecto de declaración que expresa la “profunda preocupación por la situación de emergencia productiva que atraviesan pequeños y medianos productores frutícolas del Alto Valle del Río Negro”, como consecuencia de la tormenta que afectó Cipolletti, Allen, Fernández Oro y zonas rurales cercanas. “Este fenómeno se presentó con una intensidad singular”, señaló, y agregó que “la situación genera una especial preocupación debido al momento fenológico en que se encontraban los cultivos frutales, particularmente cerezas, peras y duraznos, próximos a su maduración”.

Por su parte, Soria propuso declarar la emergencia económica, productiva y financiera del sector frutihortícola y vitivinícola de Río Negro y Neuquén. “El objetivo es dar una respuesta urgente a una crisis que puede afectar seriamente la próxima temporada”, explicó. Su proyecto contempla prórrogas impositivas y beneficios especiales para productores afectados por las inclemencias climáticas, en línea con lo que ya se viene relevando desde el Ministerio de Producción provincial.

Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de articular medidas concretas que permitan sostener la actividad en una región clave para la economía patagónica. Silva advirtió que “estos daños por impacto de granizo reducen drásticamente la calidad y el rendimiento, afectando tanto a productores integrados como a pequeños y medianos chacareros que dependen críticamente de la estabilidad climática para sostener sus ingresos anuales”.

Las iniciativas se suman a las gestiones provinciales para documentar los daños y avanzar con la declaración de emergencia agropecuaria. De concretarse la emergencia nacional, se habilitarían mecanismos de alivio fiscal y financiero que resultan fundamentales para los productores que deben enfrentar la próxima cosecha en condiciones adversas.