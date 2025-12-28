El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantuvo en las últimas horas una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en relación a la deuda que mantiene el Ejecutivo nacional con el sistema previsional de la provincia patagónica por $50.000 millones.



“Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli donde, al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50.000 millones de pesos, vamos a comenzar un proceso de auditoría conjunta para avanzar en un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley”, expresó el joven mandatario en sus redes sociales.



Días atrás, el gobernador chubutense manifestó que presentará el próximo lunes una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo por una deuda de $51.0000 millones que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional de la Provincia. La Fiscalía de Estado será la encargada de iniciar el proceso judicial.



“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber sido subsanada desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, explicó el mandatario patagónico.

Torres recordó que “desde que asumimos nuestra gestión de Gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

