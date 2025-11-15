El incendio se registró en una vivienda del centro de Cipolletti, sobre la calle 9 de Julio, a metros de las arterias Sarmiento e Italia. El hecho ocurrió en plena hora pico, lo que generó preocupación entre vecinos y transeúntes.

Intervención de los Bomberos Voluntarios

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti acudieron tras recibir la denuncia. Al llegar, las llamas se concentraban en una de las habitaciones, donde el fuego afectó una superficie aproximada de 10 metros cuadrados.

Posibles causas del siniestro

De acuerdo con las primeras hipótesis, un cortocircuito o un desperfecto en el sistema eléctrico habría desencadenado el incendio. Durante la jornada, personal especializado debía realizar pericias para determinar con precisión el origen del siniestro.

Control rápido y prevención

El operativo de extinción se completó en pocos minutos gracias al despliegue coordinado de las autobombas y al trabajo de los bomberos. No se reportaron heridos.