Un camión volcó este domingo por la tarde en la Ruta 237, en el sector conocido como la bajada de Collón Curá, dejando como saldo a su conductor con múltiples fracturas. El accidente ocurrió en una zona de alta pendiente y visibilidad reducida, camino a Piedra del Águila, donde ya se han registrado otros siniestros viales.

Según informó la Policía de Neuquén, el chofer perdió el control del vehículo por motivos que aún se investigan, despistó y terminó volcando.

Chofer con múltiples facturas

El parte médico confirmó que el conductor sufrió fracturas de fémur, tibia y peroné, por lo que fue asistido y trasladado de urgencia para recibir atención especializada.

A pesar del fuerte impacto, el tránsito fue brevemente interrumpido por la Policía, aunque poco tiempo después las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido al riesgo que representa esta pendiente y el movimiento de equipos de emergencia que estaban en la zona.

La Policía trabajó hasta últimas horas de este domingo para establecer las causas del accidente y ya se evalúan qué tipos de medidas preventivas se pueden llevar a cabo para evitar nuevos siniestros en uno de los tramos más complejos de la ruta.