En las primeras horas de la mañana de este domingo, los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila recibieron un llamado de División Tránsito Policial, informando sobre un siniestro vial en el km 1517 de la Ruta Nacional 237, en el kilómetro 1517.

En el mismo reportaban que había una persona atrapada dentro del vehículo. Por ello, a las 06.30 salió un móvil hacia la dirección, con el Cabo Primero Espinoza y los Bomberos Pérez, Sánchez, Acuña y López.

Al llegar al lugar constataron que se trataba del vuelco de un camión y que había una persona involucrada. Se procedió a asistirla con Primeros Auxilios, y una vez arribada la ambulancia, fue derivada para una mejor atención.

Otro accidente hace algunas horas

También el viernes por la noche había ocurrido otro vuelco en la misma Ruta, en el kilómetro 1409, en cercanías de Piedra del Águila. El siniestro dejó importantes daños materiales en el vehículo, que quedó parcialmente sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación para evitar nuevos incidentes.

Las dos víctimas de este siniestro fueron trasladadas en ambulancias al hospital para un control más exhaustivo. Ambas se encuentran fuera de peligro y las causas del hecho siguen bajo investigación.