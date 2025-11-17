El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lo que fue su primer cara a cara formal con los nuevos interlocutores nacionales. No hubo declaraciones a la prensa, pero sí trascendió que llegó con una agenda cargada de urgencias, reclamos y una sentencia judicial por la ruta Nacional 40, que le dio aire para exigir.

La cita duró una hora exacta. Weretilneck llegó a las 12:20, en plena ronda de reuniones individuales que el Gobierno nacional organiza como antesala del gran encuentro colectivo con Javier Milei. A diferencia de su par chaqueño, Leandro Zdero, que salió de Casa Rosada hablando de puentes, justicia y desarrollo, el rionegrino optó por no hablar. Pero eso no significa que no haya dicho nada.

Según trascendió, uno de los ejes centrales fue la conectividad provincial. Weretilneck pidió definiciones urgentes sobre las rutas nacionales 22, 23, 151 y 40, esta última con un fallo judicial fresco que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones inmediatas entre Bariloche y El Bolsón. No fue un pedido: fue una exigencia respaldada por la Justicia.

Además, volvió a poner sobre la mesa el proyecto del Tren del Valle, esa promesa ferroviaria que podría transformar la movilidad en el Alto Valle y que, hasta ahora, duerme en los cajones de Nación. "Transmitimos nuestra voluntad de mejorar la conectividad para nuestra gente", dijo el gobernador en un comunicado escueto, sin cámaras ni micrófonos.

Pero no todo fue infraestructura. Weretilneck también pidió que el presupuesto nacional contemple partidas para INVAP, la joya tecnológica de la provincia y para las universidades, que atraviesan un momento crítico en materia de obras y funcionamiento. En paralelo, se habló del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la ampliación de áreas bajo riego. Todos temas que requieren inversión pública para que el esfuerzo privado no se convierta en un salto al vacío.

Weretilneck fue a marcar territorio. Y lo hizo con una carpeta llena de reclamos, un fallo judicial en la mano y el peso de una provincia que no está dispuesta a esperar en silencio. El mandatario destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.