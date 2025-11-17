La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) inició este lunes por la tarde un operativo para abastecer de electricidad al paraje Balsa Las Perlas, en Neuquén.
La asistencia fue solicitada por el Centro de Operación y Distribución (COD) luego de que Edersa —la Empresa de Energía de Río Negro— registrara una falla técnica en uno de sus alimentadores.
2 MVA de potencia hasta el martes
CALF informó que el suministro extraordinario contempla la entrega aproximada de 2 MVA de potencia a través de su red de distribución.
El soporte energético se mantendrá hasta el martes al mediodía, mientras Edersa trabaja en resolver el inconveniente en su infraestructura.
Cooperación interprovincial
La intervención reafirma el principio solidario de CALF, que extendió su respaldo no solo a sus asociados sino también a los vecinos de localidades cercanas que dependen del sistema eléctrico rionegrino.