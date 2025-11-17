¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 17 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Asistencia energética regional

Para suplir una falla en el servicio, CALF abastece a Balsa Las Perlas

La cooperativa comenzó este lunes por la tarde a suministrar energía al sector tras una falla en un alimentador de Edersa, la distribuidora rionegrina. El refuerzo se mantendrá hasta el martes al mediodía.

Por Redacción

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 21:38
PUBLICIDAD

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) inició este lunes por la tarde un operativo para abastecer de electricidad al paraje Balsa Las Perlas, en Neuquén.
La asistencia fue solicitada por el Centro de Operación y Distribución (COD) luego de que Edersa —la Empresa de Energía de Río Negro— registrara una falla técnica en uno de sus alimentadores.

2 MVA de potencia hasta el martes

CALF informó que el suministro extraordinario contempla la entrega aproximada de 2 MVA de potencia a través de su red de distribución.
El soporte energético se mantendrá hasta el martes al mediodía, mientras Edersa trabaja en resolver el inconveniente en su infraestructura.

Cooperación interprovincial

La intervención reafirma el principio solidario de CALF, que extendió su respaldo no solo a sus asociados sino también a los vecinos de localidades cercanas que dependen del sistema eléctrico rionegrino.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD