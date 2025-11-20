Montaje y restricciones en plena antesala del fin de semana largo

Desde este jueves comenzaron los cortes en las calles internas del Parque Jaime de Nevares, en el barrio Santa Genoveva, debido a los preparativos para la nueva edición de Neuquén Emprende y el evento gastronómico Confluencia de Sabores. Además, la Municipalidad inaugura una nueva plaza medieval, con vehículos oficiales y medios de comunicación.

Las tareas incluyen el vallado perimetral del predio, la instalación de estructuras y la construcción del escenario principal, lo que obliga a interrumpir la circulación en distintos sectores del parque.

A esto se suma que, este jueves, la Municipalidad inauguró un nuevo parque temático infantil dentro del predio, donde un fuerte medieval se convierte en el eje de un espacio pensado para el juego y la imaginación, lo cual sumó presencia en el lugar.

Qué sectores estarán bloqueados

El tránsito permanecerá cerrado en las arterias internas que conectan los distintos accesos al predio, donde ya se ubican estructuras temporales y montajes que ocuparán gran parte del espacio verde.

Las autoridades recomiendan evitar completamente el paso por la zona interna del parque durante el proceso de armado. También señalaron que sobre el interior del predio se levantó una estructura temática —a modo de fuerte medieval— que forma parte del diseño del espacio y del recorrido previsto para los visitantes.

Alternativas para circular sin demoras

Con el avance del fin de semana XXL, se espera un flujo significativo de vehículos en los alrededores. Para evitar congestiones, se sugiere utilizar calles externas como la avenida Illia, que permite bordear la zona vallada sin ingresar al sector en obras.

Desde los organizadores recordaron que el montaje se extenderá hasta el viernes, por lo que el tránsito interno seguirá interrumpido hasta que finalicen las actividades del fin de semana. La calle más afectada es la Conrado Villegas.

Las calles más agiles, sin lugar a dudas, son Illia y Alderete. Las autoridades pidieron circular con calma.

Dos eventos en simultáneo y una oferta gastronómica ampliada

Neuquén Emprende reunirá a más de 150 emprendedores locales, mientras que Confluencia de Sabores contará con cerca de 30 foodtrucks distribuidos en el predio. Las actividades se desarrollarán entre este viernes y el sábado, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

El objetivo de las autoridades es facilitar la organización previa, brindar previsibilidad a los automovilistas y garantizar que quienes transiten por la zona puedan hacerlo con anticipación y sin contratiempos, disfrutando del descanso del fin de semana largo.