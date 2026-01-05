El llamado que activó el operativo y el escenario del choque

Un violento choque sacudió este domingo a la región, alrededor de las 11.30, sobre la Ruta Provincial 242, en el tramo que conecta Las Lajas con Loncopué. Según confirmó el jefe de la Comisaría 27 de Las Lajas, comisario Adrián Herrera, el primer aviso llegó a través de un llamado telefónico que alertó sobre maniobras indebidas de un vehículo.

“Recibimos un llamado telefónico de una mujer que informó sobre un vehículo realizando maniobras indebidas”, señaló el comisario en diálogo con AM550.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró un escenario devastador: restos sobre la calzada, un camión detenido y un auto completamente volcado.

“Observan camión con ruedas traseras dañadas, plásticos en la cinta asfáltica a 80 metros del camión. Auto volcado sobre el techo. Encontraron a dos personas en el interior del vehículo”, detalló Herrera.

Impacto directo y muertes inmediatas

Los equipos médicos trabajaron en el lugar, pero nada pudieron hacer. El desenlace fue inmediato.

“Los médicos hicieron algunas tareas sobre los cuerpos de las personas y a los minutos informaron sobre el fallecimiento”, confirmó el jefe policial.

Más tarde, se realizó la autopsia correspondiente, según indicó el propio Herrera.

Cómo circulaban los vehículos al momento del choque

De acuerdo a la información oficial, en el siniestro solo estuvieron involucrados dos vehículos: un auto y un camión con chasis y acoplado.

“El vehículo menor venía desde Pino Hachado. El mayor iba a muy escasa velocidad con carga, tiene chasis y acoplado”, explicó el comisario.

El impacto se produjo contra una parte clave del camión.

“El choque fue en las duales traseras del chasis, a la mitad del camión”, precisó.

El uniformado aclaró el sentido de circulación de ambos rodados.

“El camión subía hacia Pino Hachado y el auto venía bajando. No hubo otro vehículo involucrado”, afirmó.

Velocidad, curva y una maniobra que terminó en tragedia

El conductor del camión aportó su testimonio en el lugar y dio su versión sobre lo ocurrido instantes antes del choque.

“El camionero dijo que el vehículo venía a muy alta velocidad y no pudo tomar bien la curva”, relató Herrera.

Las consecuencias fueron fatales.

“Los decesos fueron inmediatos”, sostuvo.

Quiénes eran las víctimas

Con el correr de las horas se confirmó la identidad de las dos personas fallecidas: Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores del Ente Provincial de Termas.

La noticia generó un profundo impacto en Loncopué y en toda la administración pública provincial.

El mensaje del gobernador y el dolor que atraviesa a Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa expresó públicamente su despedida a través de redes sociales, con un mensaje directo y sin eufemismos.

“Con profundo dolor despedimos a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores de Termas, fallecidos en un accidente en Las Lajas”, escribió.

Y agregó: “Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué”.

Una ruta con alto tránsito y tramos deteriorados

El comisario Herrera también se refirió al estado de la Ruta 242, una vía clave para la circulación entre localidades y el paso internacional.

“Hay tránsito importante en esta ruta”, remarcó.

Si bien aclaró que el sector puntual del accidente se encuentra en buenas condiciones, advirtió sobre otros puntos críticos.

“El estado de la ruta donde se dio el accidente es bastante bueno”, señaló el jefe de la comisaria.

Una tragedia que vuelve a encender alarmas

El choque fatal en la Ruta 242 no solo dejó dos muertes irreparables, sino que volvió a poner en el centro del debate la combinación de la velocidad en las rutas con alto tránsito.

Mientras las familias despiden a sus seres queridos, Neuquén suma otra página dolorosa en su historial vial, en una ruta que vuelve a quedar marcada por la tragedia.