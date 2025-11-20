Un vecino de San Martín de los Andes se hizo viral tras su increíble sobrepaso a una Ferrari. Lo más destacado es que lo realizó con un Renault 4, mientras los autos de la escudería italiana se dirigían hacia la localidad para el Cavalcade Adventure 2025.

Los vehículos, alrededor de 50, llegaron al país para realizar una muestra en la zona cordillerana. Habían pasado por Bariloche, Villa La Angostura y por último se dirigían a San Martín de los Andes. El evento automovilístico internacional es organizado por Canossa Events Srl y Ferrari SpA.

Durante el recorrido por las rutas cordilleranas, una inusual situación sorprendió y causó entusiasmo con un video. Un Renault 4, que iba atrás de una de las Ferrari, aprovechó un momento de paso habilitado y un espacio libre para sobrepasar a uno de los vehículos.

Sin temor ni piedad, el conductor del Renault superó a la Ferrari, reflejando una escena digna del espíritu del auto antiguo, un rodado que se mantiene firme y fiel, a pesar del paso del tiempo y las nuevas tecnologías. Algunos usuarios incluso bromearon con utilizar la escena para una publicidad de la fábrica francesa.

La situación ya fue caracterizada como "la hazaña del 4L" y fue celebrada por los vecinos de las localidades cordilleranas, quienes durante el evento habían manifestado su descontento por la cantidad de tránsito y demoras que causaban las Ferrari circulando en la ciudad, obligando a que los locales les cedan el paso y se vean atrasados por ellas.

Un final indignante

Cabe destacar que, a pesar de la simpática escena del sobrepaso del Renault, el evento en San Martín de los Andes fue suspendido luego de que uno de los vehículos de la escudería italiana supere los límites de velocidad permitidos y provoque un vuelco en la ruta, destrozando totalmente el auto de miles de dólares. La Provincia ya había advertido al evento la obligación de respetar las normas de seguridad.

Testigos denunciaron que estos autos iban realizando maniobras peligrosas y que los demás vehículos debían esquivarlos, hasta que ocurrió el accidente. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, aunque los dos ocupantes, ciudadanos estadounidenses, abandonaron el Hospital sin ser dados de alta, reflejando otro acto de total imprudencia e irresponsabilidad.