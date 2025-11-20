El incendio originado esta semana en Epuyén, en Chubut, en el sector de El Pedregoso, ya afectó más de 200 hectáreas pero afortunadamente fue contenido 80% tras cuatro días de trabajo.

La lluvia que cayó en las últimas horas, alrededor de 22mm, ayudó a frenar el fuego, sin embargo no descartan que se generen nuevos focos ya que se prevé una temporada "complicada" por el invierno seco.

En cuanto al origen del fuego, aseguran que la mano del hombre habría tenido que ver en el surgimiento. Probablemente, según el primer parte oficial, habría comenzado por el desecho de cenizas calientes en el bosque.

Sin embargo, tras rumores y falsas noticias, tanto el intendente José Contreras como el fiscal Carlos Díaz Mayer desmintieron ampliamente que una mujer se haya entregado como responsable. Aseguraron que esa información es un malentendido y que en la causa no hay evidencia ni denuncia formal que sustente esa teoría.

Por el momento no existe ninguna prueba vinculada a esto, por ello el organismo judicial inició la investigación para determinar como se inició el incendio.

El miércoles se realizó un peritaje en el lugar del inicio del fuego, acompañados por el perito local, donde se tomaron muestras para analizar en laboratorio. También se convocó a un perro detector de acelerantes de la Policía Federal, con base en Bariloche, para determinar si hubo uso de hidrocarburos o algún elemento intencional.

Además se están revisando las cámaras de seguridad y domos cercanos, mientras se busca testigos que hayan visto algún tipo de movimiento en la zona, entre las 15.20 y 16.20 del lunes pasado.

El fiscal insistió en actuar con responsabilidad al difundir versiones no confirmadas, y recordó que hubo condenas recientes por incendios intencionales en la Comarca Andina. Aunque ellos mismos sospechan que hubo intervención humana, no hay nada asegurado.

Incendio casi apagado

En cuanto a la contención del fuego, detallaron que aún hay puntos calientes en las zonas altas pero sin mayor riesgo de propagación.

El trabajo fue realizado en conjunto con combatientes, brigadas forestales y bomberos. También hubo apoyo aéreo helibande y colaboración del municipio local y la localidad vecina, El Hoyo.

Aunque el primer día hubo viviendas evacuadas por precaución, afortunadamente el fuego no llegó a ninguna zona civilizada ya que lograron detenerlo antes. El pronóstico meteorológico anunció que hoy seguirían las lluvias, mientras que el resto de la semana será soleada y calurosa.