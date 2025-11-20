Durante el acto por el 39° aniversario de Chorriaca, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la educación es “la mejor inversión que puede realizar el Estado”. Informó que el Gobierno provincial está ejecutando 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas, entre ellas nueve técnicas distribuidas en el interior neuquino.

Meta 2027: erradicación de escuelas tráiler

Figueroa recordó que al asumir existían 700 tráileres alquilados destinados a dictar clases. Señaló que la actual gestión busca finalizar su mandato en 2027 con la eliminación total de esa modalidad.

“Tenemos que tener las escuelas que nos merecemos”, subrayó.

Avances en el nuevo CPEM 109

En Chorriaca avanza la construcción del edificio definitivo para el CPEM 109. Según anunció el mandatario, la obra tiene prevista su finalización para marzo de 2026, lo que permitirá consolidar la oferta educativa secundaria en la localidad.

Gas para la comunidad: nueva planta de GLP

El gobernador también informó que se instalará una planta de GLP en Chorriaca. Este equipamiento se trasladará desde Varvarco, una vez que avance la conexión al nuevo gasoducto que atraviesa el norte provincial.

Gasoducto del Norte Neuquino

Figueroa detalló que la obra comenzó en Los Guañacos, continuó por Villa del Nahueve y avanza hacia Las Ovejas. A medida que las localidades se integren a la red, las plantas de GLP existentes se reubicarán en zonas sin servicio.

Convenio para obras urbanas

Junto al presidente de la Comisión de Fomento, Adrián Kilapi, se firmó un convenio para construir veredas peatonales y un cerramiento perimetral, con una inversión superior a 86 millones de pesos.

El objetivo es ordenar y embellecer la traza urbana de Chorriaca.

Kilapi agradeció el acompañamiento del Ejecutivo provincial y destacó el rol del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a cargo de Julieta Corroza.

De los actos participaron también los ministros Martín Regueiro (Salud), Rubén Etcheverry (Planificación), la secretaria de Juventudes y Diversidad Luz Blanco y el delegado regional Gustavo Coatz.