El barigüí, conocido popularmente como “mosca negra”, comenzó a hacerse notar con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, impulsado por las altas temperaturas, la humedad y un clima cada vez más tropical. Se trata de un insecto pequeño, volador y similar al mosquito, cuya presencia suele intensificarse durante el verano, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y cursos de agua corriente, donde se reproduce.

A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica: corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca una molestia mayor e inmediata. Es un insecto diurno, con mayor actividad durante el amanecer y el atardecer, momentos en los que se registran la mayoría de los ataques.

Según explicó la dermatóloga Yael Borojovich, las lesiones que provoca pueden generar dolor persistente, enrojecimiento, hinchazón, picazón intensa y ardor, y en algunos casos dejan manchas rojas o heridas con costras que tardan en desaparecer. En personas sensibles, incluso pueden aparecer reacciones alérgicas más severas, con inflamación importante o fiebre. Si bien no suele transmitir enfermedades graves, el riesgo principal aparece cuando la zona se rasca y se infecta.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan extremar cuidados. El uso de repelente puede ayudar, aunque no resulta del todo efectivo, y se aconseja complementar con ropa de manga larga y pantalones claros, ya que los colores oscuros tienden a atraerlos. También es clave evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en los horarios de mayor actividad, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

Ante una mordedura, la indicación es lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas y, sobre todo, evitar rascarse. En casos de reacciones intensas, se recomienda consultar rápidamente con un médico.