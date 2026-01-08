Un hombre identificado como J.L.T. fue acusado por la Justicia de Neuquén de haber intentado abusar sexualmente de una mujer que es su vecina, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 7 de enero en un inquilinato del barrio Belgrano, en la capital provincial. La imputación fue formulada por la asistente letrada Analía García durante una audiencia realizada este miércoles.

Según la acusación fiscal, el episodio se inició alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el imputado ingresó sin autorización al departamento de la víctima, en momentos en que la mujer se disponía a descansar. Tras una discusión previa, el hombre se retiró del lugar, aunque minutos más tarde regresó.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, J.L.T. se acostó junto a la mujer y, en ese contexto, la tomó del cuello, la despojó de sus prendas de vestir y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, mientras la amenazaba verbalmente e intentaba abusarla sexualmente con acceso carnal.

La víctima logró escapar de la agresión y pedir ayuda, primero a su madre y luego a otros vecinos del inquilinato. Al advertir la presencia policial, el acusado se dio a la fuga, aunque fue demorado minutos después dentro del mismo inmueble, donde se encontraba oculto debajo de un somier.

El hecho fue calificado de manera provisoria como tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor, conforme a los artículos 42, 45 y 119, tercer párrafo, del Código Penal. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, la asistente letrada García solicitó la prisión preventiva del imputado por el término de un mes, al sostener que existen riesgos procesales, especialmente para la integridad física y emocional de la víctima, quien reside en el mismo inquilinato. También señaló peligro de fuga, al indicar que el acusado no posee trabajo ni arraigo acreditado en la ciudad, y remarcó la gravedad del hecho, la reiteración de conductas previas y la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedó la mujer.

La defensa se opuso al pedido y propuso la aplicación de medidas menos gravosas, como la fijación de un domicilio alternativo con familiares, presentaciones diarias ante una comisaría y una prohibición de acercamiento. De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de dictarse prisión preventiva, el plazo fuera menor al requerido por la fiscalía.

Finalmente, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar de manera parcial al planteo del Ministerio Público Fiscal. Consideró acreditado el riesgo para la víctima y la falta de arraigo del imputado, y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 15 días, con el objetivo de constatar un eventual domicilio alternativo y revisar la medida cautelar.