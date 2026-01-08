Un hecho de violencia de género obligó a una precisa intervención del personal policial de la Subcomisaría 69º en una vivienda de barrio Nuevo de Roca y detuvo a un hombre. El violento, fuera de sí, atacó a su pareja y provocó destrozos tanto en la vía pública como dentro del domicilio. La Fiscalía dispuso su detención y ordenó medidas de protección para las víctimas.

Todo comenzó con un llamado desesperado al 911 RN Emergencias, que alertó a la policía sobre una situación de violencia familiar. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre fuera de control, que no solo agredía verbalmente sino que también descargaba su furia contra los objetos: un cesto de basura terminó destrozado en plena calle, mientras los vecinos observaban con miedo la escena.

El relato de la víctima

Según la víctima, la pesadilla se originó tras una discusión previa con su hija. En ese contexto, el agresor desató su furia dentro de la vivienda, rompiendo pertenencias y generando un clima de terror que obligó a pedir ayuda urgente. La mujer, visiblemente afectada, relató cómo la violencia escaló hasta volverse incontrolable, dejando marcas no solo en los objetos sino también en la tranquilidad de la familia.

Los uniformados lograron reducir al hombre y trasladarlo detenido. La Fiscalía en turno dispuso que permanezca bajo arresto por el delito de daño, mientras el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para documentar cada destrozo y dejar constancia de la brutalidad del episodio.

La mujer y otra persona vinculada al hecho radicaron denuncias por violencia familiar. A partir de ello, la Justicia ordenó medidas cautelares de protección, buscando resguardar a las víctimas de futuros ataques. Este paso resulta clave en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una problemática que golpea fuerte en la región.