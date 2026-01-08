El traslado de Catalina, la nena que sufrió graves heridas tras ser atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier, se concretó este mediodía. Después de más de un mes de internación en el Hospital Castro Rendón de Neuquén, la pequeña y su familia emprendieron un viaje crucial hacia Buenos Aires, donde comenzará un tratamiento de neurorehabilitación en el Centro de Rehabilitación Fleni Escobar. Este traslado en un avión sanitario, con la presencia de sus padres, Paola y Esteban, marca el inicio de un proceso que ofrece a la familia una nueva esperanza.

El estado de salud de Catalina sigue siendo crítico. Tras el accidente, la niña sufrió fracturas en las dos últimas vértebras de la columna, lo que obligará a los médicos a realizarle una fijación definitiva en el cuello, ya que las vértebras no se regenerarán por sí solas. Además, se le realizó una traqueotomía y sigue con un tratamiento para la hidrocefalia, un padecimiento que requiere un seguimiento constante.

Paola Marifil, madre de Catalina, habló sobre la situación médica de su hija en el programa Verano de Primera de AM550. "Catalina viaja con la válvula por la hidrocefalia y el chaleco ortopédico que le sostiene el cráneo a la columna. Además, necesita la intervención para retirar el chaleco y hacer la fijación definitiva en su cuello", explicó.

"Cada vez que mueve una mano, o una pierna, es un avance. No sé si son reflejos, pero ese tipo de movimientos le dicen al cerebro que está recibiendo órdenes", expresó Paola.

Paola y Esteban acompañan a su hija en todo momento. "Quiero estar con mi hija, quiero ir con ella y volver con ella", expresó Paola, visiblemente emocionada. Para la madre, la presencia constante de ambos padres es fundamental en este proceso. "Somos los dos que estamos en todo, y es importante que estemos juntos. No quiero separarme de ella", añadió.

El viaje en avión sanitario les permitirá a los padres estar cerca de Catalina en todo momento. "Instituto nos cubre todo. Es un alivio saber que podemos estar con ella, en este momento tan difícil", aseguró Paola.

Un futuro incierto, pero lleno de esperanza

El camino hacia la recuperación de Catalina será largo y lleno de incertidumbre. Su tratamiento en el centro Fleni es un paso crucial, pero su evolución dependerá de una serie de factores médicos que los especialistas seguirán evaluando constantemente. Paola, sin embargo, se muestra optimista y dispuesta a luchar al lado de su hija.

"Si algo he aprendido es que dos meses pueden ser una vida de avances. Lo que mi hija ha logrado hasta ahora, es mucho. Cada pequeño gesto, cada movimiento que hace, es un motivo para seguir luchando", destacó Paola, reafirmando su compromiso con la recuperación de Catalina.

Necesitan un heladera

Además del complicado momento que vive con su hija, Paola no olvida a quienes la rodean. Desde su trabajo con adultos mayores, conoció la situación de un hombre de la tercera edad, que vive en condiciones muy precarias y necesita una heladera para poder conservar los medicamentos debido a su tratamiento con insulina.

La mujer, con su espíritu solidario, lanzó un llamado a la comunidad: "Si alguien puede donar una heladera o ayudar con materiales para hacer una instalación de agua en su casa, sería de gran ayuda", indicó.