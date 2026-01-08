En los últimos días un video de turistas imprudentes causó indignación por la conducta irresponsable e inconsciente que tuvieron dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En las imágenes se veía a 35 personas que habían inrgesado a una zona prohibida por riesgo de derrumbes, donde la cartelería claramente indicaba que no se podía avanzar.

En el video se ve a los visitantes transgrediendo el terreno, algunos incluso realizando la travesía con ojotas y con niños pequeños en brazos. Las autoridades del Parque obligaron a que salgan del lugar y les realizaron las multas económicas correspondientes.

Fernando Morosini, uno de los Guardaparques del lugar, comentó en diálogo con el programa Verano de Primera, transmitido por Canal de Noticias 24/7, que aunque esta transgresión de la cartelería es bastante común, genera preocupación. "Los visitantes entran en una zona agreste y no estamos exentos ni los visitantes ni nosotros de tener un riesgo", indicó, por ello hay todo tipo de carteles con distintas sugerencias y advertencias.

Algunos de los más importantes dicen "riesgo de avalancha", "peligro de derrumbe", "no avanzar", cartelería que muchos turistas ignoran y creen que son insignificantes. Morosini detalló que en zonas como la Garganta del Diablo o Castaño Overa suele haber caída de rocas.

"No se tiene conciencia, cuando le explico a la gente no hablo solo de la multa, sino que le explico el riesgo al que se exponen y les pido que hagan caso a la cartelería", relató el Guardaparques.

En cuanto a las sanciones, explicó que el procedimiento comienza con un acta de infracción y un informe. El valor económico depende de la conducta de la persona, si presentó descargo o no, o si hubo elementos secuestrados, entre otros factores. En este caso detalló que superaron los $400 mil.

"El guardaparque se arriesga a ir a buscarlo, porque hay que caminar por un lugar con piedra sueltas, lugares empinados y te expones al peligro de caída de roca o hielo, te estás exponiendo al mismo riesgo que esas personas. El bolsillo realmente es lo único que muchas veces hace entender a las personas que hay que tener otro tipo de conducta en las áreas agrestes", comentó Morosini.

También se refirió a la extensión del terreno y el poco personal en funciones, lo cual dificulta que puedan hacer una prevención real y permanente en cada zona o acceso. "Es imposible estar parado en cada uno de esos puntos, uno trata de que con la cartelería y la folletería le llegue la información a todo el mundo".

Además destacó que hay una responsabilidad individual, en cuanto a la indumentaria correspondiente para realizar las actividades como también en cuanto al cuidado propio para evitar accidentarse.

Mira la nota completa: