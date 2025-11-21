El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) inauguró el suministro eléctrico para 87 lotes ubicados a la vera de la Ruta Nacional N° 40 en Chos Malal. La obra fue presentada en un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Nicolás Albarracín, junto a autoridades provinciales.

Entre los presentes estuvieron el delegado de la región Alto Neuquén y próximo secretario del Interior, Gustavo Coatz, y el presidente del EPEN, Mario Moya.

Una inversión de 285 millones para ampliar la red

La obra demandó una inversión total de 285.645.000 pesos, destinada a fortalecer el sistema eléctrico local y garantizar infraestructura para futuros desarrollos urbanos.

Trabajos en media y baja tensión

Para el abastecimiento en media tensión, se construyeron 170 metros de línea trifásica, encargada de alimentar un transformador trifásico de 400 kVA, instalado sobre una subestación biposte de hormigón.

En baja tensión, se ejecutaron 1,76 kilómetros de conductor preensamblado, que permitirán abastecer a cada uno de los 87 lotes y asegurar el funcionamiento del alumbrado público.

Luminarias LED y mayor seguridad

La intervención incluye la colocación de 42 luminarias LED, junto con su gabinete de control y medición. Este equipamiento apunta a mejorar la visibilidad, la eficiencia energética y la seguridad en el sector.

Un reclamo histórico para el barrio

El presidente del EPEN, Mario Moya, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Chos Malal. Señaló que la obra “da respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y vecinas del barrio” y remarcó que este esquema de colaboración se replica en diversas localidades donde el organismo presta servicio.