El fin de semana llega con señales claras de verano en Neuquén y Río Negro. El aumento de la temperatura y el predominio del sol marcarán el ritmo de los próximos días, en un escenario que aporta previsibilidad y anima a planificar sin mirar tanto el cielo. El calor se hará sentir especialmente en los valles y zonas urbanas, mientras que la cordillera tendrá un comportamiento más variable.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipa jornadas típicamente veraniegas, con registros térmicos elevados y condiciones mayormente estables en gran parte de la región.

Neuquén: calor en ascenso y protagonismo del sol

En Neuquén capital y el Alto Valle, el inicio del fin de semana estará dominado por el buen tiempo. Se esperan días soleados y temperaturas máximas que rondarán los 34 grados, un combo ideal para quienes buscan disfrutar del aire libre, el río o actividades recreativas.

En el centro de la provincia, el calor también será protagonista, con máximas cercanas a los 30 grados. Hacia la noche del viernes podría aparecer cierta inestabilidad, pero sin modificar el panorama general de temperaturas agradables durante el día.

Más al norte neuquino, las condiciones serán similares, aunque con registros térmicos algo más moderados, que se ubicarán alrededor de los 27 grados. Un escenario que combina calor sin excesos y buen tiempo para recorrer la región.

Cordillera: temperaturas más moderadas y algo de inestabilidad

En las zonas cordilleranas de Neuquén, el fin de semana se presentará con temperaturas más suaves, con máximas que no superarían los 29 grados. El pronóstico contempla momentos de inestabilidad, aunque sin descartar amplios períodos de sol.

Hacia el domingo, se prevé el ingreso de aire más frío en la zona de montaña, lo que podría provocar un descenso térmico y la posibilidad de lluvias débiles, acompañadas por vientos del oeste.

Río Negro: verano firme en valles y costa

En Río Negro, el calor también dirá presente. En el Alto Valle y la costa rionegrina se esperan máximas que alcanzarán los 34 grados, consolidando un fin de semana ideal para la playa, los ríos y las actividades al aire libre.

En el sur de la provincia, el panorama será algo más variable. Si bien podrían registrarse momentos de inestabilidad, las temperaturas superarán los 30 grados, manteniendo el pulso veraniego.

Lo que viene: leve cambio y continuidad del verano

El pronóstico a corto plazo indica que el ingreso de aire frío afectará principalmente a la cordillera, con un descenso térmico y posibles precipitaciones débiles. Sin embargo, se trata de un cambio transitorio.

La tendencia para la próxima semana anticipa la continuidad de días cálidos en Neuquén y Río Negro, con condiciones mayormente estables que confirman que el verano sigue firme y ofrece un escenario propicio para planificar sin sobresaltos.