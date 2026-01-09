El avance descontrolado del incendio forestal en la zona de El Hoyo, Chubut, obligó a intensificar los esfuerzos para contener el fuego, que creció con gran rapidez en las últimas horas. Ante esta emergencia, la provincia de Neuquén incrementó su apoyo con más brigadistas, sumándose al trabajo conjunto de los equipos de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El incendio, que se desató en el kilómetro 1881 de la Ruta Nacional 40, generó preocupación debido a su cercanía con la zona urbana de El Hoyo. Las llamas siguen avanzando y, para frenar su propagación, un helicóptero realiza vuelos constantes, protegiendo puntos sensibles como la Escuela 81 de Pedregoso.

Refuerzo neuquino

Este jueves por la noche, un equipo de 10 brigadistas de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén partió con destino a El Hoyo para colaborar con los combatientes locales y de otras provincias. Este refuerzo se suma a la movilización realizada el 5 de enero, cuando partieron desde Neuquén capital dos camionetas y un minibús con 15 brigadistas de Junín de los Andes.

Desde el inicio de las tareas, el grupo de brigadistas neuquinos trabaja incansablemente en la primera línea del fuego, equipados con camiones cisternas, equipos de bombeo, herramientas manuales y motos, fundamentales para acceder a terrenos de difícil acceso.

"Neuquén aporta experiencia, recursos y compromiso, reafirmando que la lucha contra el fuego no reconoce límites provinciales cuando están en juego las comunidades, la educación y el ambiente", expresaron desdela Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén .

A medida que las condiciones climáticas no favorecen el control total del fuego, la colaboración entre provincias se afianza más que nunca, demostrando que la solidaridad y el compromiso son fundamentales cuando la seguridad y el bienestar de las personas están en juego.